Darbhanga News: बालक के पेट में घुसे सरिया को निकाला
Darbhanga News: दरभंगा के डीएमसीएच सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने 12 वर्षीय रोशन पासवान के पेट से लोहे का सरिया निकाला। यह घटना तब हुई जब रोशन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और गिरकर निर्माणाधीन मकान से सरिया पर गिर गया। ऑपरेशन सफल रहा और वह अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा है।
Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में डॉक्टरों ने कठिन ऑपरेशन कर किशोर के पेट के बाएं भाग में घुसकर दायें भाग में बाहर निकले लोहे का सरिया निकालकर उसे नया जीवन दिया। ऑपरेशन के बाद किशोर वार्ड में स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। वह घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कोरथू निवासी मुकेश पासवान का पुत्र रोशन पासवान (12) बताया जाता है। रोशन के चाचा राकेश पासवान ने बताया कि वह एक मंजिला मकान की छत पर दोस्तों के साथ लुका- छुपी खेल रहा था। इसी दौरान पांव फिसलने से वह बगल के निर्माणाधीन मकान से निकले लोहे के सरिया पर गिर गया।
सरिया टूटकर उसके पेट के एक भाग में घुसकर दूसरे भाग से निकल गया। गंभीर हालत में उसे डीएमसीएच पहुंचाया गया। वहां उसे डॉ. पीके साह यूनिट में भर्ती किया गया। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने कई घंटों तक चले ऑपरेशन में उसके पेट में घुसे सरिया को निकाला। उन्होंने बताया कि रोशन की हालत स्थिर है।
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