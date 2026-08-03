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Darbhanga News: अब तक 13 हजार से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: बिहार में गन्ना क्षेत्र के विस्तार के लिए नई रैयाम और सकरी चीनी मिलों की स्थापना की दिशा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 13000 से अधिक किसानों ने गन्ना की खेती के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। डीएम कौशल कुमार ने इसकी जानकारी दी और कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा।

Darbhanga News: अब तक 13 हजार से अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। नई रैयाम एवं सकरी चीनी मिलों की स्थापना के उद्देश्य से गन्ना क्षेत्र विस्तार के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों व पंचायतों में किसानों के बीच व्यापक जनजागरूकता, गन्ना किसान पंजीकरण तथा चीनी मिल सहकारी सदस्यता अभियान संचालित किया जा रहा है। अब तक 13000 से अधिक किसानों ने गन्ना की खेती के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यह जानकारी रविवार को डीएम कौशल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चीनी मिल के सफल संचालन के लिए लगभग 30 हजार एकड़ क्षेत्र में गन्ने की खेती आवश्यक होगी। इसे ध्यान में रखते हुए जिले में गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने तथा अधिक से अधिक किसानों को गन्ना उत्पादन एवं सहकारिता से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

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गन्ना क्षेत्र विस्तार के लिए जुटान

नई चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना क्षेत्र विस्तार के लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर व्यापक स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में सहकारिता, कृषि, गन्ना उद्योग एवं पंचायती राज विभाग के प्रखंड एवं पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए किसानों के साथ संवाद करेंगे तथा गन्ना खेती के लाभ, आधुनिक तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।

विशेष शिविर का आयोजन

अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक किसानों का गन्ना किसान पंजीकरण तथा चीनी मिल सहकारी समिति की सदस्यता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने तथा चीनी उद्योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों की सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित बीडीओ, पंचायत स्तर पर सहकारिता, कृषि एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों की त्रि-सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जो शिविरों का सफल संचालन सुनिश्चित करेगी।

अभियान की निगरानी

डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अभियान की नियमित निगरानी, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पंचायत में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी हो। डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान शिविरों में भाग लेकर गन्ना किसान पंजीकरण एवं सहकारी सदस्यता का लाभ प्राप्त कर सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गन्ना क्षेत्र विस्तार अभियान का उद्देश्य क्या है?
गन्ना क्षेत्र विस्तार अभियान का उद्देश्य नई रैयाम एवं सकरी चीनी मिलों की स्थापना के लिए गन्ने की खेती को बढ़ावा देना है।
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