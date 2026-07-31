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Darbhanga News: कॉलेजों में अवैध वसूली पर लगे रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: राजीव रंजन झा, दरभंगा। राष्ट्र निर्माण विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा अवैध वसूली एवं छात्र उत्पीड़न के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने छात्रहित की समस्याओं को लेकर विवि प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

Darbhanga News: कॉलेजों में अवैध वसूली पर लगे रोक

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। राष्ट्र निर्माण विद्यार्थी परिषद (आरएनवीपी) के नेतृत्व में गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कॉलेजों में छात्रों से हो रही अवैध वसूली, छात्र उत्पीड़न एवं पीएटी-2024 की नामांकन प्रक्रिया स्थगित होने सहित छात्र हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष बिक्रम कुमार मिश्रा ने किया।

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प्रदर्शन का कारण

वक्ताओं ने कहा कि अनेक अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों में लंबे समय से छात्रों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है तथा प्रशासन इस पर पूरी तरह मौन बना हुआ है। कॉलेजों में नामांकन, परीक्षा फॉर्म एवं रजिस्ट्रेशन के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बावजूद प्रत्येक सेमेस्टर में फॉर्म एवं प्रॉस्पेक्टस के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है।

प्रशासन को चेतावनी

स्वयंसेवक के लिए साक्षात्कार पांच से

साक्षात्कार विवरण

दरभंगा। पारा विधिक स्वयंसेवकों के चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन पांच अगस्त से किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने बताया कि पारा विधिक स्वयंसेवकों के चयन के लिए आमंत्रित किये गये आवेदन के आलोक में बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पांच अगस्त को व्यवहार न्यायालय, बिरौल में तथा दरभंगा सदर अनुमंडल के अभ्यर्थियों का साक्षात्त्कार छह एवं सात अगस्त को एडीआर सह मध्यस्थता केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में होगा। उन्होंने कहा कि अभ्यार्थी संबंधित कागजात की छायाप्रति एवं मूल प्रति के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे। साक्षात्कार के लिए रिपोर्टिंग समय अपराह्न 02:00 बजे निर्धारित किया गया है।

सामान्य प्रश्न

राष्ट्र निर्माण विद्यार्थी परिषद (आरएनवीपी) किसके नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं?
आरएनवीपी के नेतृत्व में प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष बिक्रम कुमार मिश्रा ने किया।
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