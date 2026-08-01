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Darbhanga News: बेनीपुर:कर्मियों ने कार्यालय में प्रवेश करने से रोका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: विजय कुमार राय, बेनीपुर। सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। हड़ताल के दौरान नारेबाजी की गई और कर्मियों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया। मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएँगी, हड़ताल जारी रहेगी।

Darbhanga News: बेनीपुर:कर्मियों ने कार्यालय में प्रवेश करने से रोका

Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन शुक्रवार को भी नगर परिषद कार्यालय पर हड़ताली सफाई कर्मियों ने नारेबाजी की और घंटों तक कर्मियों को कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष मार्शल राम ने बताया कि प्रदेश संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान मांगों के समर्थन में और सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में विक्की, शंकर मलिक, कमलेश मलिक, रामबाबू मलिक, राजा मलिक, संजीत रावत, अजय रावत आदि थे।

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