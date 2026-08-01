Darbhanga News: बेनीपुर:कर्मियों ने कार्यालय में प्रवेश करने से रोका
Darbhanga News: विजय कुमार राय, बेनीपुर। सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। हड़ताल के दौरान नारेबाजी की गई और कर्मियों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया। मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएँगी, हड़ताल जारी रहेगी।
Darbhanga News: विजय कुमार राय,बेनीपुर। विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे दिन शुक्रवार को भी नगर परिषद कार्यालय पर हड़ताली सफाई कर्मियों ने नारेबाजी की और घंटों तक कर्मियों को कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष मार्शल राम ने बताया कि प्रदेश संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान मांगों के समर्थन में और सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में विक्की, शंकर मलिक, कमलेश मलिक, रामबाबू मलिक, राजा मलिक, संजीत रावत, अजय रावत आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।