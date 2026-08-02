Darbhanga News: बिरौल में राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल का हुआ आगाज
Darbhanga News: बिहार बास्केटबॉल संघ एवं दरभंगा जिला बास्केटबॉल संघ के संयुक्त आयोजन में शुक्रवार देर शाम तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक एवं बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। समापन और पुरस्कार वितरण 2 अगस्त को होगा।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा, बिरौल। बिहार बास्केटबॉल संघ एवं दरभंगा जिला बास्केटबॉल संघ के संयुक्त आयोजन में शुक्रवार देर शाम श्रीकृष्ण आइडियल पब्लिक स्कूल परिसर में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक एवं बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
प्रतियोगिता का उद्घाटन
मुख्य अतिथि राजस्व व भूमि सुधार विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अध्यक्षता बिहार बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार ने की। विशिष्ट अतिथि एसडीओ शशांक राज, जिला खेल पदाधिकारी चंदन कुमार और जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेल से अनुशासन, नेतृत्व और आत्मविश्वास बढ़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिता से स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा।
खिलाड़ियों से अपील
जिला खेल पदाधिकारी ने खिलाड़ियों को अनुशासन और खेल भावना से खेलने की अपील की। कबड्डी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि दरभंगा खेल की धरती है, यहां से नई प्रतिभाएं निकलेंगी।
खेल प्रतियोगिता के परिणाम
उद्घाटन मैच में दरभंगा ने सहरसा को हराया। अन्य मुकाबलों में वैशाली ने मुजफ्फरपुर को 16-3, पटना ने सहरसा को 8-2 और भागलपुर ने दरभंगा को 6-2 से पराजित किया। प्रतियोगिता में पटना, बक्सर, गया, समस्तीपुर, सहरसा, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, वैशाली, भागलपुर और दरभंगा सहित 12 जिलों के 400 से अधिक बालक-बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। समापन और पुरस्कार वितरण दो अगस्त को होगा। मंच संचालन रविंद्र कुमार सिंह और डॉ. केशव कुमार चौधरी ने किया। दरभंगा बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी, सचिव आशीष कुमार और हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष नवलेश चौधरी ने अतिथियों को पाग, चादर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लुत्फ उठाने के लिए बिरौल के अलावा आसपास के इलाकों से लोग पहुंचे हुए थे।
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