Darbhanga News: कमतौल:अहिल्यास्थान मंदिर के विकास कार्य पर संकट,निर्माण कार्य ठप

Darbhanga News: विकास कुमार,कमतौल। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल अहिल्यास्थान मंदिर में सरकार की महत्वाकांक्षी सौंदर्यीकरण एवं विकास योजना का निर्माण कार्य पिछले कई दिनों से ठप पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय समन्वय के अभाव तथा दो अलग-अलग विभागों की योजनाओं के कार्यक्षेत्र को लेकर उत्पन्न भ्रम के कारण निर्माण कार्य रुक गया है, जिससे परियोजना के समय पर पूरा होने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण एवं आधारभूत संरचना विकास का कार्य बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा था, जिसका आधे से अधिक कार्य पूरा हो चुका था।

इसी बीच कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से बिहार राज्य भवन निर्माण विभाग के माध्यम से राम दरबार मंदिर के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं अन्य निर्माण कार्य का आवंटन किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों योजनाओं के कार्यक्षेत्र को लेकर स्पष्टता नहीं रहने से निर्माण एजेंसियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और विकास कार्य ठप पड़ गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी विभाग ने नहीं की है। अहिल्यास्थान के समग्र विकास के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 12.77 करोड़ रूपये तथा बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से लगभग 14.99 करोड़ रूपये की योजनाएं स्वीकृत हैं। इसके अलावा 8 करोड़ रूपये भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भूमि विवाद के कारण परियोजना पहले ही विलंब से शुरू हुई थी। अब निर्माण कार्य बंद होने से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। अधूरी खुदाई और खुले गड्ढों के कारण बरसात में श्रद्धालुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका भी बनी हुई है।स्थानीय लोगों ने सरकार से शीघ्र समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराने की मांग की है। इस संबंध में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता विकास कुमार से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य भवन निर्माण विभाग का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।