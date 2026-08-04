Darbhanga News: बैडमिंटन पुरुष वर्ग में डॉ. जमाल की हुई जीत

Darbhanga News: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मियों ने भाग लिया। बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर और म्यूजिकल चेयर जैसे खेलों में कई प्रतिस्पर्धाएं हुईं। विजेताओं को आठ अगस्त को सम्मानित किया जाएगा।

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता सोमवार को डॉ. नागेन्द्र झा स्टेडियम में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता के दूसरे व अंतिम दिन मैदान खिलाड़ियों की ऊर्जा और दर्शकों की तालियों से गूंजता रहा। बैडमिंटन पुरुष वर्ग के फाइनल में डॉ. सैयद मो. जमाल अशरफ (कुलपति सचिवालय) ने गौतम सिंह (नियुक्ति कोषांग) को कड़े मुकाबले में बेस्ट ऑफ थ्री में 2-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने प्रथम दिन लगातार तीन-तीन मुकाबले जीतकर फाइनल में जगत बनाई थी।

प्रतियोगिताओं का आयोजन टग ऑफ वॉर पुरुष वर्ग में विश्वविद्यालय टीम ने डब्ल्यूआईटी की टीम को, जबकि महिला वर्ग में डब्ल्यूआईटी की टीम ने विश्वविद्यालय टीम को पराजित कर विजेता का का खिताब हासिल किया। 50 वर्ष से अधिक उम्र वर्ग के रोमांचक मुकाबले में विद्यानंद झा, डॉ. दयानंद मेहता एवं सुरेश मंडल की टीम ने डॉ. आरएन चौरसिया, कृष्ण मुरारी एवं डॉ. अंजीत कुमार चौधरी की टीम को पराजित किया। म्यूजिकल चेयर में डॉ. सुनीता कुमारी प्रथम, काजल कुमारी द्वितीय तथा चार्मिस मारीवाला तृतीय स्थान पर रहीं। स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष डॉ. प्रियंका राय ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के साथ उनके बीच आपसी सौहार्द, समन्वय एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है।

प्रतिभागियों की प्रशंसा डब्ल्यूआईटी निदेशक प्रो. अजय नाथ झा ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन अत्यंत सराहनीय पहल है। खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि इससे टीम भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं आपसी सहयोग की भावना भी विकसित होती है। प्रतियोगिता के विजेता एवं उप-विजेता प्रतिभागियों को पांच अगस्त को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर जुबली हॉल में सम्मानित किया जाएगा.