Darbhanga News: एनएच पर पान व्यवसायी के पांव में मारी गोली
Darbhanga News: दरभंगा में मंगलवार को एक पान व्यापारी को उचक्के ने गोली मार दी। घटना एनएच 27 पर सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन के पास हुई। पीड़ित को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने का कार्य शुरू कर दिया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है।
Darbhanga News: दरभंगा, नगर प्रतिनिधि। एनएच 27 पर सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन के पास स्थित कार सर्विस स्टेशन के पास मंगलवार की देर शाम एक उचक्के ने पान व्यवसाई की पांव में गोली मार दी। इसके बाद वह वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाज के लिए जख्मी को डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग पहुंचाया। बताया जाता है कि घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। जख्मी ने बताया कि वे सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी स्व. मोती भगत के पुत्र बाला भगत हैं। मंगलवार की रात करीब नौ बजे वे पान बेचकर शहर से घर लौट रहे थे।
इसी दौरान झड़का पुल के पास बाइक पर सवार युवक ने उन्हें ओवरटेक कर रोकने का प्रयास किया। जब उन्होंने बाइक नहीं रोकी तो वह चलती बाइक से उनके पांव में गोली मारकर फरार हो गया।परिजनों ने बताया कि कंसी पहुंचने पर उन्हें एक निजी चिकित्सक के यहां ले जाया गया। चिकित्सक ने उन्हें डीएमसीएच जाने को कहा। सूचना दी जाने पर पुलिस ने उन्हें डीएमसीएच पहुंचाया। सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जल्द ही पुलिस अपराधी को गिफ्तार कर लेगी।
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