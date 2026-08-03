Darbhanga News: जाले:गंगेश्वरस्थान: दंड- प्रणाम करते पहुंच रहे शिवभक्त

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर, जाले। प्रथम सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए रतनपुर स्थिति गंगेश्वरस्थान सजकर तैयार है। शिवभक्त गौतमकुंड से पहुंच रहे हैं। 3 अगस्त को महाआरती होगी। श्रावणी मेले के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई है।

Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। प्रथम सोमवारी के मौके पर जलाभिषेक को लेकर रतनपुर स्थिति गंगेश्वरस्थान पूरी तरह से सज-धजकर तैयार है। वहां आने वाले शिवभक्तों की सुविधा के लिए गंगेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में गौतमकुंड से दंड प्रणाम करते हुए शिवभक्त गंगेश्वरस्थान पहुंचने लगे हैं।

तैयारीयों की जानकारी ब्रह्मपुर पश्चिमी स्थित पौराणिक महत्व के गौतमकुंड में जल भरने के लिए रविवार की शाम से ही इलाके से शिवभक्तों का जुटना शुरू हो गया है। तीन अगस्त की सुबह चार बजे न्यास समिति की देखरेख में बाबा गंगेश्वरनाथ की महाआरती होगी। इस बार जलाभिषेक के लिए न्यास समिति की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। शिवगंगा से मंदिर में प्रवेश के लिए महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइनें (बैरिकेडिंग) बनाई गई है। न्यास समिति के सदस्य सह कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने रविवार को गंगेश्वरस्थान पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया।

सुरक्षा की मांग जाले। 31 अगस्त तक चलने वाले श्रावणी मेले को लेकर ब्रह्मपुर पश्चिमी स्थित महर्षि गौतम आश्रम न्यास समिति की ओर से पुलिस प्रशासन से पूर्ण सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। इसे लेकर न्यास समिति के अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार भारद्वाज ने डीएम, एसएसपी, एसडीपीओ सदर टू कमतौल सहित कमतौल थानाध्यक्ष को पत्र लिखकर वहां पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि श्रावण मास में महर्षि गौतम आश्रम स्थित पवित्र कुंड में स्नान-पूजा के लिए हजारों श्रद्धालु आते-जाते रहते हैं। भीड़ को देखते हुए वहां विधि व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती बहुत जरूरी है。