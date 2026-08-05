Darbhanga News: जाले:या हुसैन की सदाओं से गूंजा कर्बला
Darbhanga News: शहादते इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय का चेहल्लुम पर्व जाले प्रखंड के बड़ी मलिकपुर और कलवाड़ा गांव में मनाया गया। इमामबाड़ा में अकीदतमंदों की भीड़ जुटी और मातम मनाया गया। ताजिया और अलम का जुलूस कर्बला तक पहुँचा। सोमवार रात को आग का मातम और मजलिस का आयोजन हुआ था।
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। शहादते इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय का चेहल्लुम पर्व मंगलवार को जाले प्रखंड के बड़ी मलिकपुर और कलवाड़ा गांव में पूरी अकीदत और मातमी माहौल में मनाया गया। ‘हाय हुसैन... हाय हुसैन...’ की सदाओं और नोहाख्वानी के बीच पूरा इलाका गमगीन हो गया।
समारोह का आयोजन
कछुआ पंचायत के बड़ी मलिकपुर गांव में सुबह से ही इमामबाड़ा पर अकीदतमंदों की भीड़ जुटने लगी थी। ‘बिछड़ गए अली असगर, रोबाब रोती है... कहां गए गुलेतर, रोबाब रोती है...’ जैसे दर्द भरे नोहा पढ़ते हुए शिया मुसलमानों ने मातम मनाया। इसके बाद इमामबाड़ा से ताजिया और अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस रिजवी चौक होते हुए कर्बला तक पहुंचा। इस दौरान इमामबाड़ा परिसर और कर्बला में जंजीर, तलवार और ब्लेड से मातम किया गया। मातम के बीच ही कर्बला में सेहरा को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
आग का मातम
बताया गया कि चेहल्लुम से एक रात पहले सोमवार की रात आग का मातम और मजलिस का आयोजन किया गया था। इसमें सैयद जाबिर हुसैन, सैयद सजर अली, सैयद आले हसन, दिलदार हुसैन, डॉ. अजहर अब्बास, सैयद रहबर अब्बास, सैयद अशहर इमाम, सैयद हुसैन अब्बास, सैयद नाजीर हसन, सैयद अनवर इमाम, सैयद शबीउर्रजा ससित सैकड़ों अकीदतमंद मौजूद थे।
बाइक चोरी
जाले। थाना क्षेत्र के नरौछ धाम गांव के जितेन्द्र मिश्रा ने बाइक चोरी से संबंधित एफआईआर दर्ज करायी है। एक अगस्त की रात उन्होंने हीरो स्प्लेंडर काले रंग की बाइक को घर के दरवाजे पर लगाकर सोने चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वे जगे तो बाइक उनके दरवाजे पर नहीं थी।
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