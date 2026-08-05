Darbhanga News: डब्ल्यूआईटी में सेमिनार 11 को

Darbhanga News: दरभंगा। डब्ल्यूआईटी में बायोइन्फॉर्मेटिक्स इनफेक्सस डिजीज रिसर्च विषयक सेमिनार 11 अगस्त को होगा। निदेशक प्रो. अजय नाथ झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉ. प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन का निर्णय लिया गया। सेमिनार की कोऑर्डिनेटर प्राध्यापिका डॉ. च्द्रिरका कुमारी होगी। बैठक में फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा, डॉ. रश्मि कुमारी, काजल कुमारी, अमित कुमार मिश्रा, नेहा कुमारी, डॉ. ज़ाकिरुला शमीम, डॉ. चंद्रिका कुमारी, डॉ. संतोष कुमार, प्राची भारती आदि मौजूद थे। लनामिवि का स्थापना दिवस समारोह आजदरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह पांच अगस्त को जुबली हॉल में मनाया जाएगा। कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के कुलपति प्रो. विमलेन्दु शेखर झा होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल उपस्थित रहेंगे।