Darbhanga News: शास्त्री पंचम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शुरू
Darbhanga News: दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय की शास्त्री पंचम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं सुचारु हैं और अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। केंद्राधीक्षकों ने बताया कि परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
Darbhanga News: दरभंगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री पंचम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में प्रारंभ हो गई। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।परीक्षा के पहले दिन सभी केंद्रों पर निर्धारित समय पर परीक्षार्थियों का प्रवेश कराया गया। प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थियों की जांच की गई तथा विश्वविद्यालय एवं परीक्षा समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।शिक्षाशास्त्र विभाग परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक डॉ. घनश्याम मिश्र ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है।
उन्होंने कहा कि सभी परीक्षार्थी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए परीक्षा दे रहे हैं तथा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। रमेश्वरलता संस्कृत कॉलेज के केंद्राधीक्षक डॉ. ममता पांडेय ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना या अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली है और परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रही है। विवि प्रशासन ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी केंद्राधीक्षकों एवं परीक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
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