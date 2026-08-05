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Darbhanga News: बेनीपुर विधायक ने बहेड़ी में आपदा पीड़ित परिवारों को सौंपा चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने बहेड़ी के दो गांवों में आपदा पीड़ित परिवारों को चार लाख रुपए के राहत राशि का चेक प्रदान किया। खुशबू कुमारी और सुरेश लाल देव को चेक दिए गए, जो हाल ही में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। उन्होंने मानवता की सेवा को सर्वोपरि बताया।

Darbhanga News: बेनीपुर विधायक ने बहेड़ी में आपदा पीड़ित परिवारों को सौंपा चेक

Darbhanga News: शशि प्रकाश,बहेड़ी। विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये बातें उन्होंने मंगलवार को प्रखंड के दो अलग-अलग गांवों में आपदा पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रुपए के राहत राशि का चेक प्रदान करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने बहेड़ी प्रखंड के बनडुहली निवासी खुशबू कुमारी को चार लाख का चेक प्रदान किया। उनके पुत्र आदर्श कुमार का निधन पानी में डूबने से नौ जुलाई को हो गई थी। साथ ही उक्त प्रखंड के ही पकड़ी निवासी सुरेश लाल देव को भी उन्होंने आपदा राहत मद से चार लाख रुपए का चेक सौंपा।

उनकी पत्नी इनर देवी का निधन पिछले 15 जुलाई को वज्रपात से हो गया था। इस अवसर पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मनोज लालदेव, जदयू युवा जिलाध्यक्ष राम शंकर सिंह, अंचल नाजिर संजीत कुमार, राजस्व कर्मचारी बैद्यनाथ कुमार, गजेंद्र प्रसाद सिंह, मनीष कुमार, इंद्र लालदेव आदि थे।

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