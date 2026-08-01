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Darbhanga News: डीडीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: लहेरियासराय में शुक्रवार को डीएम कौशल कुमार के निर्देश पर जनसुनवाई की गई। डीडीसी स्वप्निल की अध्यक्षता में 35 से अधिक नागरिकों ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, और रसोईया के भुगतान जैसी समस्याएं प्रस्तुत कीं। एडीएम सलीम अख्तर ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

Darbhanga News: डीडीसी ने सुनी लोगों की समस्याएं

Darbhanga News: लहेरियासराय। डीएम कौशल कुमार के निर्देशानुसार डीडीसी स्वप्निल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जनसुनवाई हुई। डीडीसी ने परिवादियों से उनके समस्याओं मन में जानकारी लिया और समाधान किए। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 35 से अधिक नागरिकों ने अपनी समस्याएं डीडीसी व एडीएम आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर के समक्ष रखी। एडीएम ने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अतिक्रमण मुक्त, एसीपी सेवा पुस्त, रसोईया का भुगतान आदि जनहित से जुड़े विषय शामिल थे।

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