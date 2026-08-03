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Darbhanga News: गौड़ाबौराम:पक्की सड़क खोदने से फूटा आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: गौड़ाबौराम में खतबारा-चतरा हरिजनपुर सड़क की खुदाई को लेकर ग्रामीण भड़क गए। ठेकेदार की जेसीबी मशीन को रोककर नारेबाजी की। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत बनाई गई थी और अभी भी सही हालत में थी। गांव के लोग इस सड़क के माध्यम से ही यात्रा करते हैं।

Darbhanga News: गौड़ाबौराम:पक्की सड़क खोदने से फूटा आक्रोश

Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। प्रखंड स्थित खतबारा-चतरा हरिजनपुर पक्की सड़क की ठेकेदार द्वारा जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू करने से अखतबारा-चतरा हरिजनपुर के ग्रामीण भड़क गए। रविवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में सड़क पर पहुंचे ग्रामीणों ने ठेकेदार की जेसीबी मशीन को सड़क की खुदाई करने से रोक दिया तथा ठेकेदार के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। अखतबारा चतरा गांव निवासी देवकांत सहनी, रामबाबू सहनी व सुभाष चन्द्र शर्मा ने बताया कि अखतबारा पूर्वी से चतरा रही हरिजनपुर सड़क का निर्माण पांच वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत किया गया था। उक्त पक्की सड़क वर्तमान में भी सही-सलामत अवस्था में थी।

शनिवार की रात ठेकेदार की दो जेसीबी मशीन से उक्त सड़क को कुरेद दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के चारों ओर पानी लगा हुआ है। गांव पहुचने के लिए एकमात्र इसी सड़क का सहारा है। उसे भी खोदकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।मौके पर मौजूद निर्माण एजेंसी के मैनेजर कपिल ने बताया कि अखतबारा पूर्वी से चतरा हरिजनपुर के बीच डेढ़ किलोमीटर सड़क को ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नये सिरे से निर्माण कार्य करने की सरकार ने मंजूरी दी है। इसके तहत 900 मीटर में पीसीसी ढलाई तथा 600 मीटर में बिटुमिन सड़क का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि योजना स्थल पर निर्माण कार्य से सबंधित मेटेरियल स्टॉक किया जा चुका है। बरसात से पूर्व निर्माण कार्य समपन्न कर लेने की योजना थी, पर कुछ लोगों के बहकावे में आकर ग्रामीणों ने काम रोक दिया है। आरडब्ल्यूडी के जेई संजय कुमार राय ने कहा कि ग्रामीणों को समझाया-बुझाया जा रहा है, ताकि निर्माण कार्य ससमय पूरा किया जा सके।

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