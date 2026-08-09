Darbhanga News: डीएमसीएच को बचाने केलिए चलेगा जनजागरण अभियान
Darbhanga News: बिहार के दरभंगा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के कर्मियों ने धरना जारी रखा। उन्होंने अस्पताल में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए बेहतर इलाज और इनडोर सेवाएं शुरू करने की माँग की। संघ के नेताओं ने हालात सुधारने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का संकेत दिया। कई कर्मी भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे।
Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, विशेष शाखा डीएमसीएच के बैनर तले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल परिसर में कर्मियों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। इस दौरान उन लोगों ने अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था का आरोप लगाया। वे मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही बंद करने, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के सभी आठ विभाग में इनडोर सेवा चालू करने आदि मांग कर रहे हैं। धरने के दौरान कई कर्मी भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे। संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा एवं मंत्री अजय कुमार साह ने कहा कि अस्पताल अधीक्षक मरीजों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं।
डीएमसीएच को सुधारने एवं मरीजों को समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए संघ की ओर से जनजागरण अभियान चलाकर डीएमसीएच का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा।धरना व भूख हड़ताल के समर्थन में प्रमुख रूप से जमुना कुमारी, मधु महतो, कविता निधि, विष्णु देव यादव, मनोज कुमार राय, लालन शर्मा, विजय आनन्द, सुरू कुमार साह, रंजू कुमारी, पूनम कुमारी थ्री, रीता कुमारी टू, मो. जमील, जानकी कुमारी, जयन्ती कुमारी, बैद्यनाथ ठाकुर, राम बालक यादव, उमेश सहनी, अलि अहमद, बसन्त हरिजन, बैद्यनाथ राम, कुसुम कला देवी, शारदा सिन्हा आदि थे।
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