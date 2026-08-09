Darbhanga News: गौड़ाबौराम:लूटकांड में तीन बदमाश धराये

Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। बड़गांव थाना क्षेत्र के कहुआ-हलगांव मार्ग पर हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया गया है। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के आदेश पर पुलिस ने कुशेश्वरस्थान के मिसी गांव में छापेमारी कर उस बाईक को भी बरामद कर लिया है जो बाईक पुजारी मधुकांत झा से लूटी गयी थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों मे मो. मसकूर आलम उर्फ तमन्ना, बेंक, मुन्ना चौधरी, सुपौल बाजार, प्रकाश मुखिया व कृष्णा कुमार ग्राम मिसी, थाना कुशेश्वरस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने गत 24 जुलाई को कुशेश्वरस्थान के पंडित मनटुन झा के साथ लूटपाट की थी। बता दें कि मनटुन झा को दुकान की पूजा के लिए बुलाया गया था। आते समय रास्ते में उनके साथ लूटपाट की गयी थी。