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Darbhanga News: गौड़ाबौराम:लूटकांड में तीन बदमाश धराये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: बड़गांव थाना क्षेत्र के कहुआ-हलगांव मार्ग पर हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के आदेश पर कुशेश्वरस्थान के मिसी गांव में छापेमारी कर लूटी गयी बाईक बरामद की गई है। पुलिस ने कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य लूट प्रयास की प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

Darbhanga News: गौड़ाबौराम:लूटकांड में तीन बदमाश धराये

Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। बड़गांव थाना क्षेत्र के कहुआ-हलगांव मार्ग पर हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया गया है। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी के आदेश पर पुलिस ने कुशेश्वरस्थान के मिसी गांव में छापेमारी कर उस बाईक को भी बरामद कर लिया है जो बाईक पुजारी मधुकांत झा से लूटी गयी थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों मे मो. मसकूर आलम उर्फ तमन्ना, बेंक, मुन्ना चौधरी, सुपौल बाजार, प्रकाश मुखिया व कृष्णा कुमार ग्राम मिसी, थाना कुशेश्वरस्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने गत 24 जुलाई को कुशेश्वरस्थान के पंडित मनटुन झा के साथ लूटपाट की थी। बता दें कि मनटुन झा को दुकान की पूजा के लिए बुलाया गया था। आते समय रास्ते में उनके साथ लूटपाट की गयी थी。

घटना के नौ दिन बाद दर्ज हुआ केस

गौड़ाबौराम। बड़गांव थाना क्षेत्र स्थित कमला बलान तटबंध पर गत 31 जुलाई को राहगीरों को पिस्तौल के बल पर लूटने के प्रयास की घटना की प्राथमिकी घटना के एक सप्ताह बीतने के बाद शुक्रवार को बड़गांव थाने की पुलिस ने दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार कमला बलान तटबंध के बौराम व अखतबारा के बीच हुई इस घटना की प्राथमिकी में पांच लोगों को नामजद व पांच को अज्ञात अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी घटना के भुक्तभोगी अखतबारा निवासी मो. सफरोज के आवेदन पर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया है कि वे तीन साथियों के साथ रात करीब नौ बजे बौराम से अपने गांव अखतबारा लौट रहे थे कि रौता व बौराम के बीच यह घटना घटी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लूटकांड की तारीख कब है?
लूटकांड 24 जुलाई को हुआ था।
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