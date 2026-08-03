Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: बिरौल:शराब बरामद होने वाले घर को अब किया जाएगा सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा, बिरौल में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। शराब बरामद करने वाले घरों को चिन्हित किया जा रहा है और अधिहरण का प्रस्ताव जिला कार्यालय भेजने की तैयारी है। थानाध्यक्ष ने शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और लोगों से सूचना देने की अपील की है।

Darbhanga News: बिरौल:शराब बरामद होने वाले घर को अब किया जाएगा सील

Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जिन घरों से शराब बरामद हुई है, ऐसे घरों को चिन्हित कर उनके अधिहरण का प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि नए और पुराने शराब से जुड़े सौ से अधिक मामलों को चिन्हित किया जा चुका है। सभी मामलों की जांच पूरी कर जल्द ही अधिहरण का प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। जिले से आदेश मिलते ही संबंधित घरों के खिलाफ सील और अधिहरण की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शराब तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बार-बार शराब बरामद होने वाले घरों की सूची तैयार कर ली गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि शराब तस्करी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।