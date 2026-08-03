Darbhanga News: बिरौल:शराब बरामद होने वाले घर को अब किया जाएगा सील
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा, बिरौल में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। शराब बरामद करने वाले घरों को चिन्हित किया जा रहा है और अधिहरण का प्रस्ताव जिला कार्यालय भेजने की तैयारी है। थानाध्यक्ष ने शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई और लोगों से सूचना देने की अपील की है।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जिन घरों से शराब बरामद हुई है, ऐसे घरों को चिन्हित कर उनके अधिहरण का प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि नए और पुराने शराब से जुड़े सौ से अधिक मामलों को चिन्हित किया जा चुका है। सभी मामलों की जांच पूरी कर जल्द ही अधिहरण का प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। जिले से आदेश मिलते ही संबंधित घरों के खिलाफ सील और अधिहरण की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शराब तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बार-बार शराब बरामद होने वाले घरों की सूची तैयार कर ली गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि शराब तस्करी की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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