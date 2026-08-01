Darbhanga News: सिंहवाड़ा:दो महिलाएं बरामद, एक आरोपी धराया

Darbhanga News: सिमरी पुलिस ने दो गांवों से भगाई गई महिलाओं को बरामद किया है। एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया और दूसरी महिला को दिल्ली से बरामद किया गया। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।

Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। सिमरी पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग गांवों से बहला-फुसलाकर भगाई गई दोनों महिलाओं को बरामद कर लिया है, जबकि एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। एक मामले में पुलिस ने मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा पटकोलिया निवासी मंटू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला को भी बरामद कर लिया।

पहला मामला दूसरे मामले में सिमरी थाना क्षेत्र से तीन बच्चों के साथ भगाई गई महिला को दिल्ली के गांधीनगर से बरामद किया गया। जबकि आरोपित मौके से भाग निकला। इस मामले में महिला के पति ने सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बनौली निवासी रामेश्वर भगत को आरोपी बनाया था। पत्नी को लालच देकर गहने, नकदी और तीन बच्चों को साथ ले जाने का आरोप लगाया था। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

शराब तस्करी का मामला तस्कर को गिरफ्तार कर जब्त की शराब

सिंहवाड़ा। थाना क्षेत्र की नगर पंचायत भरवाड़ा में छापेमारी कर सिंहवाड़ा पुलिस ने शराब सहित एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मौके से भाग निकला। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने दो घरों मे छापेमारी कर 52.860 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। गिरफ्तार तस्कर तेजनारायण यादव उर्फ तेजू यादव बताया गया है।

दूसरा तस्कर रोहित साह पुलिस को देख मौके से फरार हो गया। बताया गया है कि छापेमारी के दौरान विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब तेज नारायण यादव के घर से 43.545 लीटर तथा रोहित साह के घर से 9.315 लीटर बरामद की गयी। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।