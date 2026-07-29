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Darbhanga News: वार्ड सदस्य के घर से शराब जब्त, महिला धरायी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: सिमरी थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव में पुलिस ने वार्ड सदस्य के घर पर छापेमारी कर साढ़े सात लीटर देसी चुलाई शराब बरामद की। पुलिस ने इस मामले में महिला तस्कर सबिता देवी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की गई थी।

Darbhanga News: वार्ड सदस्य के घर से शराब जब्त, महिला धरायी

Darbhanga News: सिंहवाड़ा। सिमरी थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव में वार्ड सदस्य के घर छापेमारी कर सिमरी पुलिस ने शराब जप्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने महिला तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी में पुलिस ने साढ़े सात लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया है। बताया गया है कि भराठी पंचायत के वार्ड एक की वार्ड सदस्य के घर से शराब बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से गौड़ा निवासी सीताराम सहनी की पत्नी सबिता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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