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Darbhanga News: पुलिस कर्मियों को दी गयी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: लहेरियासराय में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने दरभंगा जिले के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को विदाई दी। पुअनि विनय कुमार चौधरी, नरेश कुमार यादव, मो. मोइद खां, हवलदार काशीकांत ठाकुर और हवलदार अंजार अहमद खां को सम्मानित किया गया। उन्हें सेवांत लाभ की राशि निकासी के प्रमाणपत्र भी दिए गए।

Darbhanga News: पुलिस कर्मियों को दी गयी विदाई

Darbhanga News: लहेरियासराय। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने दरभंगा जिला बल में कार्यरत पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद विदाई दी। उन्होंने पुअनि विनय कुमार चौधरी, नरेश कुमार यादव, मो. मोइद खां, हवलदार काशीकांत ठाकुर व हवलदार अंजार अहमद खां को पुलिस केंद्र से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने कार्यालय में विदाई सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कर सम्मानित किया। साथ ही सेवांत लाभ की राशि निकासी से सम्बन्धित प्रमाणपत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी।

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