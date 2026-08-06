Darbhanga News: पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले दो गिरफ्तार
Darbhanga News: सिंहवाड़ा में रास्ते विवाद को लेकर पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। गाली-गलौज और धक्का-मुक्की हुई। इस मामले में कृष्णा देवी और पंकज सहनी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित अंगद कुमार राय ने भी एफआईआर दर्ज कराई है।
Darbhanga News: सिंहवाड़ा, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना क्षेत्र के अतरवेल गांव में रास्ते के विवाद को शांत करने पहुंची सिंहवाड़ा पुलिस के साथ धक्का-मुक्की एवं गाली गलौज की गई। साथ ही महिला पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया गया। इस मामले में पुलिस ने कृष्णा देवी एवं पंकज सहनी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष बसंत कुमार के फर्द बयान पर एक एफआईआर दर्ज हुई है।
विवाद का कारण
दूसरी ओर पीड़ित अंगद कुमार राय के भी एफआईआर दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष के अनुसार विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम अतरवेल पहुंची। तो एक युवक व महिला को हाथ में हंसिया और कत्ता लेकर हंगामा करते देखा। पुलिस ने दोनों को शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस दल के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज की गई। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए महिला ने वर्दी फाड़ने का प्रयास किया। पुलिस टीम पर कीचड़ फेंकने लगी तथा महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का प्रयास किया।
पीड़ित की शिकायत
अंगद कुमार राय ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि पंकज सहनी ने रास्ते से आने-जाने के लिए रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर मारपीट की और नकदी भी छीन लिया। कृष्णा देवी और सत्तन सहनी के साथ घर पहुंचकर तोड़फोड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देना शुरू किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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