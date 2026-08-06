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Darbhanga News: दो लोगों को गोली से घायल करने वाला अपराधी धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: एनएच 27 पर 28 जुलाई की रात हुई फायरिंग में दो लोगों को घायल कर देने में शामिल दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश कुमार और मनीष कुमार ने बाइक चालकों पर गोली चलाई थी। पुलिस ने ऋषिकेश से घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त की और मनीष के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए।

Darbhanga News: दो लोगों को गोली से घायल करने वाला अपराधी धराया

Darbhanga News: लहेरियासराय, संवाद सूत्र। एनएच 27 पर 28 जुलाई की रात फायरिंग कर दो लोगों को घायल करने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। घटना में शामिल दो अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा का रहने वाला ऋषिकेश कुमार व कमतौल थाना क्षेत्र के मगरथु गांव का रहने वाला मनीष कुमार महतो है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रभारी सदर एसडीपीओ वन एसके सुमन ने बताया कि 28 जुलाई की रात मब्बी थाना अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप व सिमरी थाना अंतर्गत कंसी चौक के पास एक लाल रंग के अपाचे बाइक चालक के द्वारा फायरिंग कर दो बाइक चालकों को घायल कर दिया गया था। इस मामले में मब्बी थाना व सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था।

अपराधियों की गिरफ्तारी

स्थानीय पुलिस व टेक्निकल टीम की मदद से सबसे पहले ऋषिकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक को जब्त किया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बाइक चालक साइड नहीं दे रहा था, इसी के कारण उसने फायरिंग की। साथ ही उसका उद्देश्य बड़ा क्रिमिनल भी बनना था। ऋषिकेश ने पूछताछ में बताया कि उसने मनीष से पिस्टल लिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनीष को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देशी पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस जब्त किया गया। इस संबंध में अलग से केवटी थाना में प्राथमपुरी दर्ज की गई है। एचडीपीओ ने बताया कि इससे पहले भी ऋषिकेश 2023 ईस्वी में हत्या के मामले में जेल गया हुआ था। उस समय वह नाबालिक था। जिसके कारण कुछ ही माह में उसकी जमानत हो गई।

सामान्य प्रश्न

फायरिंग की घटना कब हुई थी?
फायरिंग की घटना 28 जुलाई की रात को हुई थी।
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