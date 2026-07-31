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Darbhanga News: घनश्यामपुर:पिस्टल के साथ डांस करना पड़ा भारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद घनश्यामपुर पुलिस ने महिला लाखो देवी को गिरफ्तार किया। पुलिस की छापेमारी में एक पिस्टल, दो कारतूस, एंड्रॉयड फोन और नकदी बरामद की गई। महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Darbhanga News: घनश्यामपुर:पिस्टल के साथ डांस करना पड़ा भारी

Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद घनश्यामपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी कर एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, अतिरिक्त मैगजीन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। गिरफ्तार महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 29 जुलाई को घनश्यामपुर थाना के सरकारी नंबर पर एक वीडियो प्राप्त हुआ था। जिसमें एक महिला पिस्टल के साथ डांस करती दिखाई दे रही थी। वीडियो का सत्यापन विभिन्न चौकीदारों से कराया गया। जिसके बाद महिला की पहचान सिरसिया गांव निवासी राम गुलाम यादव की पत्नी लाखो देवी के रूप में हुई।

पुलिस कार्रवाई

इसके बाद थानाध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर सिरसिया स्थित महिला के घर पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान घर में रखे एक बक्से से एक पिस्टल (मैगजीन सहित), एक अतिरिक्त मैगजीन, एक छोटे बैग में दो जिंदा कारतूस (KF 7.65 अंकित), वीवो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 160 रुपये नकद बरामद किए गए।एसडीपीओ ने बताया कि अवैध हथियार एवं कारतूस रखने के आरोप में लाखो देवी को गिरफ्तार कर घनश्यामपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार महिला के विरुद्ध घनश्यामपुर थाना में मारपीट के एक मामले में पूर्व से भी प्राथमिकी दर्ज है।

पुलिस टीम

इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष आलोक कुमार, पुलिस अधिकारी अशोक कुमार, सतीश कुमार, आकृति कुमारी, महिला सिपाही अंतिमा कुमारी, पूजा कुमारी, खुशबू तथा सिपाही धर्मेंद्र कुमार चौधरी और रजनीश कुमार शामिल थे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

घनश्यामपुर पुलिस ने किस महिला को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने लाखो देवी को गिरफ्तार किया।
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