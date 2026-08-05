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Darbhanga News: कमतौल:चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: कमतौल पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित रामजपो झा और मिंटू सहनी हैं, जो चोरी के मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने विशेष वाहन जांच के दौरान उन्हें पकड़ा, जो बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार थे।

Darbhanga News: कमतौल:चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार

Darbhanga News: विकास कुमार,कमतौल। कमतौल पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कमतौल थाना क्षेत्र के मधपुर निवासी रामजपो झा (22) तथा मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के सादुल्लहपुर पोखरौनी निवासी मिंटू सहनी उर्फ पिंटू सहनी (26) के रूप में हुई है। दोनों पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि रविवार को बीसो बीघा के पास एसएच-75 पर विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की काले रंग की बाइक पर सवार दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि गत अप्रैल में अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र के गंगद्वार गांव में आयोजित एक भोज के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर बाइक चोरी की थी और पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट खोल दिया था। इंजन व चेसिस नंबर के सत्यापन में बाइक अंधराठाढ़ी थाने में दर्ज कांड में चोरी की निकली। इस मामले में प्रअनि पुष्पराज भारती के आवेदन पर कमतौल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार

कमतौल। कमतौल पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ अप्राथमिकी अभियुक्त मो. नेयाज को गिरफ्तार किया है। वह सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि कमतौल थाने में दर्ज कांड के अनुसंधान के दौरान मो. नेयाज की संलिप्तता सामने आने पर उसे चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कमतौल पुलिस ने कितने युवकों को गिरफ्तार किया?
कमतौल पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया।
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