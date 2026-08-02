Darbhanga News: तारडीह:नशे की हालत में दो गिरफ्तार
Darbhanga News: सकतपुर थाने की पुलिस ने 31 जुलाई की रात उजान गांव के पास हंगामा करने पर मंतोष कुमार कामत और मनोज कुमार कामत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ब्रेथ एनलाइजर से जांच की जिससे उनकी नशे की हालत की पुष्टि हुई। दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Darbhanga News: बेचन राम,तारडीह। सकतपुर थाने की पुलिस ने 31 जुलाई की रात नशे की हालत में उजान गांव के पास हंगामा करने के दौरान मंतोष कुमार कामत एवं मनोज कुमार कामत को धर दबोचा। थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बताया दोनों उजान के ही रहने वाले हैं। थाना लाकर ब्रेथ एनलाइजर से जांच करने पर नशे में होने की पुष्टि हुई। उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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