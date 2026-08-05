Darbhanga News: कोर्ट में फर्जी कर्मी बनकर ट्रेनिंग ले रहे दो गिरफ्तार

Darbhanga News: शशिनाथ सिंह,लहेरियासराय। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में फर्जी आई कार्ड बनाकर मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में प्रशिक्षण ले रहे दो युवकों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया । दोनों की पहचान मनोज कुमार और विकास कुमार यादव के रूप में हुई। दोनों बहेड़ी थाना क्षेत्र केे हैं। डीएलएसए के सचिव के हस्ताक्षर स्कैन कर फर्जी आई कार्ड तैयार किए गए थे। शातिरों ने दोनों से छह-छह लाख रुपये में नौकरी दिलाने का सौदा किया था। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सरगना व अन्य शातिरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। प्रभारी सदर एसडीपीओ-1 एसके सुमन ने बताया कि प्रशिक्षण दे रहे एक एपीपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया।