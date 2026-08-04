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Darbhanga News: दो फर्जी अधिवक्ताओं को लिया हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: लहेरियासराय में पुलिस ने दो फर्जी अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली थी कि ये व्यक्ति अधिवक्ता बनकर लोगों को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने जांच के दौरान उनके पास से फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।

Darbhanga News: दो फर्जी अधिवक्ताओं को लिया हिरासत में

Darbhanga News: लहेरियासराय। लहेरियासराय थाने की पुलिस द्वारा दो फर्जी अधिवक्ताओं को हिरासत में लेने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के टावर चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास से पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति अधिवक्ता का हवाला देकर परेशान कर रहे हैं। लहेरियासराय थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस पदाधिकारियों ने पहुंचकर जांच की तो मामला सत्य पाया गया। दोनों फर्जी अधिवक्ताओं के पास फर्जी आई कार्ड मिला। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। उन्हें थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है।

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