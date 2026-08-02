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Darbhanga News: गौड़ाबौराम:शराब पीकर हुड़दंग मचाते दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: बड़गांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब पीकर हुड़दंग मचाने के आरोप में दो पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोग श्रवण मुखिया और उमर शरीफ हैं। दोनों की मेडिकल जांच के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

Darbhanga News: गौड़ाबौराम:शराब पीकर हुड़दंग मचाते दो गिरफ्तार

Darbhanga News: ललन चौधरी,गौड़ाबौराम। बड़गांव थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो विभिन्न स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाते दो पियक्कड़ों को गिरफ्तार किया है। पियक्कड़ों में श्रवण मुखिया बैद्यनाथपुर तथा उमर शरीफ बगरासी का रहने वाला बताया गया है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पियक्कड़ों को मेडिकल जांच के उपरांत न्यायायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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