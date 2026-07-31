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Darbhanga News: कमतौल:स्मैक के साथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: कमतौल पुलिस ने 11 पुड़िया में 9.8 ग्राम स्मैक के साथ एक धंधेबाज भोला कुमार महतो (25) को गिरफ्तार किया। आरोपी ने स्वीकार किया कि वह स्मैक बेचता था। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

Darbhanga News: कमतौल:स्मैक के साथ गिरफ्तार

Darbhanga News: विकास कुमार,कमतौल। कमतौल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 11 पुड़िया में 9.8 ग्राम स्मैक के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी कमतौल निवासी भोला कुमार महतो (25) को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि राजपत्रित दंडाधिकारी की मौजूदगी में ढढ़िया मोड़ के पास स्थित सुनसान बांसबाड़ी में छापेमारी की गई। इस दौरान मचान पर बैठे भोला कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके शर्ट की आगे वाली जेब से कागज में लिपटी 11 पुड़िया स्मैक बरामद हुई।

अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से वजन कराने पर बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 9.8 ग्राम पाया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह सुनसान बांसबाड़ी में बैठकर जरूरतमंद युवकों के बीच स्मैक की पुड़िया बेचता था।इसके बाद पुलिस ने बरामद स्मैक को जब्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इस मामले में पुअनि धर्मेंद्र कुमार के आवेदन पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड का अनुसंधान अवर निरीक्षक जनार्दन पासवान कर रहे हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे धंधेबाजों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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