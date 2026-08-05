Darbhanga News: कमतौल:शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार
Darbhanga News: कमतौल पुलिस ने एक विशेष छापामारी के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर ततैला गांव में 10 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर गरीबन सहनी को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपित के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया।
Darbhanga News: विकास कुमार,कमतौल। कमतौल पुलिस ने विशेष छापामारी अभियान के तहत गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ततैला गांव में छापेमारी कर 10 लीटर देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान ततैला गांव निवासी गरीबन सहनी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मंगलवार को आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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