Darbhanga News: हत्या के प्रयास का आरोपी सहित तीन धराए
Darbhanga News: केवटी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी शिव कुमार यादव और शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया। यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Darbhanga News: केवटी। केवटी थाना पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के एक आरोपी सहित शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।पुलिस के अनुसार केवटी थाना में दर्ज मामले के प्राथमिक अभियुक्त व सोनहान गांव निवासी शिव कुमार यादव किया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है। जिसे न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज दिया गया।
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