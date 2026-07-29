Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: हत्या के प्रयास का आरोपी सहित तीन धराए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: केवटी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी शिव कुमार यादव और शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया। यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Darbhanga News: हत्या के प्रयास का आरोपी सहित तीन धराए

Darbhanga News: केवटी। केवटी थाना पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के एक आरोपी सहित शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।पुलिस के अनुसार केवटी थाना में दर्ज मामले के प्राथमिक अभियुक्त व सोनहान गांव निवासी शिव कुमार यादव किया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज है। जिसे न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Crime News Darbhanga Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।