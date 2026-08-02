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Darbhanga News: सिंहवाड़ा:डकैती कांड का आरोपित धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: शिविरा थाने की पुलिस ने दरभंगा बाजार समिति में छापेमारी कर बाइक लूटकांड के एक और आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित मनीष कुमार है, जो बिशनपुर थाना क्षेत्र के महनौली गांव का निवासी है। इस मामले में अब तक चार आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि दो ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है।

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:डकैती कांड का आरोपित धराया

Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। सिमरी थाने की पुलिस ने दरभंगा बाजार समिति चौक पर छापेमारी कर बाइक लूटकांड के एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। सिमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुए लूटकांड में गिरफ्तार आरोपित बिशनपुर थाना क्षेत्र के महनौली गांव निवासी मनीष कुमार बताया गया है। इस मामले में अब तक चार आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दो आरोपितों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। मालूम हो कि तीन नवंबर 2025 की रात श्याम कुमार अपने दो साथियों के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच लूट के शिकार हो गये।

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