Darbhanga News: सिंहवाड़ा:डकैती कांड का आरोपित धराया

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:डकैती कांड का आरोपित धराया
Darbhanga News: शिविरा थाने की पुलिस ने दरभंगा बाजार समिति में छापेमारी कर बाइक लूटकांड के एक और आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित मनीष कुमार है, जो बिशनपुर थाना क्षेत्र के महनौली गांव का निवासी है। इस मामले में अब तक चार आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि दो ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है।
Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। सिमरी थाने की पुलिस ने दरभंगा बाजार समिति चौक पर छापेमारी कर बाइक लूटकांड के एक और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। सिमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में हुए लूटकांड में गिरफ्तार आरोपित बिशनपुर थाना क्षेत्र के महनौली गांव निवासी मनीष कुमार बताया गया है। इस मामले में अब तक चार आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दो आरोपितों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। मालूम हो कि तीन नवंबर 2025 की रात श्याम कुमार अपने दो साथियों के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच लूट के शिकार हो गये।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।