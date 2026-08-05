Darbhanga News: बिरौल:नाबालिग अपहरण मामले में चिपकाया इश्तेहार
Darbhanga News: बिरौल थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। चार आरोपितों के घर इश्तेहार चिपकाए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि लड़की को प्रलोभन और नशीले पदार्थ देकर बहला-फुसला कर ले जाया गया।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीया नाबालिग लड़की केअपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांड के अनुसंधानकर्ता सअनि प्रेम प्रकाश राय ने मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र स्थित बिहटा गांव निवासी चारों आरोपितों के घर पर इश्तेहार चिपकाया है।
आवेदन और आरोप
गौरतलब है कि पीड़ित पक्ष ने गत चार अप्रैल को बिरौल थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को बेहरा निवासी सुमित साहू उनके पिता मनोज साहू, भाई विमल साहू, उनकी भाभी रूपा देवी व मां चंदा देवी ने बहला-फुसलाकर ले गए हैं। आवेदन में रुपये का प्रलोभन और नशीली पदार्थ देने का भी आरोप लगाया गया था। आवेदन के आधार पर पुलिस ने चारों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
इश्तेहार और कार्रवाई
अनुसंधान के क्रम में जब आरोपी घर पर नहीं मिले तो सअनि प्रेम कुमार राय ने सीआरपीसी की धारा के तहत उनके घरों पर इश्तेहार चिपकाकर उन्हें थाने में हाजिर होने का निर्देश दिया है। थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि इश्तेहार चिपकाने के बाद भी यदि आरोपी निर्धारित समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।