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Darbhanga News: सोलर संयंत्र लगाने को करें प्रेरित : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे उपभोक्ताओं को इस योजना की जानकारी दें और रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित करें। बैंक पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

Darbhanga News: सोलर संयंत्र लगाने को करें प्रेरित : डीएम

Darbhanga News: दरभंगा, नगर संवाददाता। समाहरणालय सभागार में डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी एवं तीव्र क्रियान्वयन को लेकर सभी बैंक पदाधिकारियों, विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं अधिकृत वेंडरों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने विद्युत विभाग के सहायक व कनीय अभियंताओं एवं अधिकृत वेंडरों को निर्देश दिया कि जिन उपभोक्ताओं का विद्युत भार एवं मासिक बिजली खपत अधिक है तथा जो इस योजना में रुचि रखते हैं, उनके घर-घर जाकर प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत जानकारी दें तथा उन्हें अपने घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित करें।

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वेंडरों को निर्देश दिया कि बैंक स्तर पर स्वीकृत, हस्तांतरित एवं रिजेक्ट लंबित आवेदनों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को अनावश्यक रूप से अस्वीकृत (रिजेक्ट) नहीं किया जाए। बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) प्रियंका कुमारी, कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा (शहरी) के केशव कुमारआदि मौजूद थे।

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