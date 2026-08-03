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Darbhanga News: विवाह के बाद श्राद्ध में भी पौधे देने की शुरू हुई परंपरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार, सिंहवाड़ा। शंकरपुर पंचायत के विश्वनाथ पट्टी गांव में 21 सौ पौधों का वितरण सह रोपण कर द्वादश हरित श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया। पिछले दो दशकों से शादी समारोह एवं अन्य अवसरों पर पौधा वितरण की परंपरा तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल ग्रीन मिशन के तहत अब तक 17 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं।

Darbhanga News: विवाह के बाद श्राद्ध में भी पौधे देने की शुरू हुई परंपरा

Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। बेटी की शादी के मौके पर आए मेहमानों व ग्रामीणों को उपहार में पौधे देने की परंपरा अब जन्म दिवस व शादी की सालगिरह समारोह के साथ-साथ श्राद्ध कर्म तक पहुंच चुकी है। पहली बार शंकरपुर पंचायत के विश्वनाथपट्टी गांव में बड़े पैमाने पर आयोजित द्वादश हरित श्रद्धांजलि समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आसपास के गांव के लोगों ने भाग लिया।

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प्रदर्शन

रविवार को स्व. रत्नी देवी के द्वादशा सह हरित श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर आए मेहमानों एवं ग्रामीणों के बीच 21 सौ पौधों का वितरण सह रोपण कर उन्हें हरित श्रद्धांजली दी गई। राजकुमारी देवी, सुमित्रा देवी, सुनीता देवी, आचार्य ललित शास्त्री, राजेश कुमार सुमन आदि ग्रामीणों ने बताया कि श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार यहां शादी समारोह के अलावा अन्य समारोहों में आए अतिथियों एवं ग्रामीणों के बीच पौधा वितरण एवं पौधरोपण की परंपरा पिछले दो दशकों से तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालयों में गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस आदि समारोहों में शिरकत करने वाले छात्रों, मेहमानों व ग्रामीणों के बीच शिक्षाविद निर्भय कुमार ने पौधा वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था जो अब एक परंपरा बन चुकी है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित द्वादश कर्म सह हरित श्रद्धांजलि समारोह से लोग उत्साहित हैं।

पर्यावरण के प्रति जागरूकता

विजय प्रसाद ने बताया कि मेरी मािं का 94 वर्ष की उम्र में गत 22 जुलाई को निधन हो गया। उनके दूसरे पुत्र पर्यावरण मित्र संजय कुमार कुशवाहा हैं। उन्होंने वर्ष 1993 मं ग्लोबल ग्रीन मिशन की स्थापना की। उन्होने इस अभियान के तहत अब तक लगभग 17 लाख फलदार एवं अन्य प्रकार के पौधों का वितरण सह रोपण कर चुके है। उनको पर्यावरण सांसद सम्मान, राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान, अखंड भारत सेवा सम्मान, सम्राट अशोक रत्न सहित दो दर्जन से अधिक आवार्ड मिल चुके हैं। संजय कुशवाहा ने बताया कि अपने जीवन में गांव, शहर, राज्य या देश ही नहीं, पूरे विश्व को हरा-भरा बनाने का सपना है। खुद पौधे लगाना एवं दूसरों को प्रेरित करना ही मेरा कर्तव्य है। शिक्षाविद निर्भय कुमार ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करना सबका उद्देश्य होना चाहिए। समारोह में मीना सिन्हा, सिंधु कुमारी, राज कमल, नील कमल, प्रभात कमल, प्रभाष कमल, अजीत कुमार कुशवाहा, कृति शिखा, आचार्य ललित शास्त्री, राजेश कुमार सुमन, रत्न बिहारी पासवान, श्याम कुमार कुशवाहा, बसंत कुमार, देवेन्द्र महतो आदि मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

क्या पौधा वितरण की परंपरा अन्य समारोहों में भी होती है?
जी हां, पौधा वितरण की परंपरा पिछले दो दशकों से शादी समारोह के अलावा अन्य समारोहों में भी होती है।
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