Darbhanga News: 140 स्थलों पर मजिस्ट्रेट तैनात

Darbhanga News: राजीव रंजन झा, दरभंगा। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और विधि-व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के लिए डीएम एवं एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। 140 संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती की गई है। सभी एसडीओ और थानाध्यक्षों को संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

Darbhanga News: राजीव रंजन झा,दरभंगा। चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से डीएम कौशल कुमार एवं एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने सोमवार को संयुक्त आदेश जारी किया है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए 140 संवेदनशील स्थलों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल एवं लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। चेहल्लुम पर्व चार एवं पांच अगस्त को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुहर्रम की तरह ताजिया एवं जुलूस निकाले जाने की परंपरा है। ऐसे में जुलूस मार्ग, ताजिया के आगे-पीछे होने तथा अन्य संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि ताजिया जुलूस का लाइसेंस एवं मार्ग निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि किसी भी अखाड़े या जुलूस के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष एवं ओपी अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अफवाह फैलाने वाले, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश है।

जिला नियंत्रण कक्ष चेहल्लुम को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष (240600) चार एवं पांच अगस्त को सक्रिय रहेगा। अग्निशमन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन दस्ता की एक टुकड़ी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें। थानाध्यक्ष (यातायात) को शहरी क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक-चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है。