Darbhanga News: बिरौल:छात्रों से झाड़ू लगवाने का आरोप, किया हंगामा
Darbhanga News: बिरौल के उच्च माध्यमिक विद्यालय बलिया में छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। छात्रों ने झाड़ू लगवाने, दुर्व्यवहार और गंदगी के आरोप लगाए। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से जांच और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की। स्कूल में शिफ्ट व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाए गए।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। प्रखंड के बिरौल स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय बलिया में लचर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, गंदगी और नियमित पढ़ाई नहीं होने के आरोपों को लेकर विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा हुआ। स्थिति बिगड़ने पर डायल 112 पुलिस को बुलाना पड़ा। विद्यालय में करीब 530 छात्र और 15 शिक्षक नामांकित हैं। छात्रों का आरोप है कि साफ-सफाई के नाम पर उनसे ही झाड़ू लगवाई जाती है। कक्षा 11 की छात्रा प्रिया आचार्य ने कहा कि कई शिक्षक पढ़ाई छोड़कर डांट-फटकार और दुर्व्यवहार करते हैं।
छात्र प्रणव आचार्य ने बताया कि परिसर में गंदगी फैली है। शौचालय और कक्षाओं की सफाई नहीं होती, कई पंखे खराब हैं और बरामदे में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अभिभावकों ने शिफ्ट व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि 20 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय को दूसरे शिफ्ट में चलाने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा।इससे मध्य विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक ही शिफ्ट में चलने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है।हंगामे की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से जांच कर दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राष्ट्रभूषण चौधरी ने बताया कि विद्यालय के ही तीन शिक्षक छात्रों को बरगलाते हैं जिससे छात्रा आरोप लगा रहे हैं। वैसे शिक्षकों के बारे में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित शिकायत की गई है। डबल शिफ्ट में विद्यालय संचालन के बारे में उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं जारी हुआ है।
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