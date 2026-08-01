Darbhanga News: बिरौल:सड़क पर फंसा ट्रक, आवागमन ठप
Darbhanga News: सिसौनी-शंकर लोहार मुख्य सड़क पर जमीन विवाद के चलते एक बालू लदा ओवरलोड ट्रक फंस गया। इसे निकालने में ग्रामीणों को 7 घंटे लगे। सड़क की लगभग 25 मीटर लंबाई का निर्माण रुका हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से निष्पक्ष वार्ता और निर्माण पूरा करने की मांग कर रहे हैं ताकि आवागमन सुगम हो सके।
Darbhanga News: शिव कुमार खर्गा,बिरौल। जमीन विवाद के कारण अधूरी पड़ी सिसौनी-शंकर लोहार मुख्य सड़क पर शुक्रवार को फिर एक बालू लदा ओवरलोड ट्रक फंस गया। पोखराम गांव के समीप कीचड़ में फंसे ट्रक को निकालने में ग्रामीणों को करीब 7 घंटे लग गए। सुबह 7 बजे फंसे ट्रक को दोपहर 2 बजे जेसीबी व ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला जा सका। इस दौरान इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिसौनी से शंकर लोहार तक सड़क बनकर लगभग तैयार है, लेकिन पोखराम गांव में करीब 25 मीटर का हिस्सा अधूरा है। सड़क किनारे दोनों तरफ के भुस्वामी का दावा है कि यह उसकी निजी जमीन है।
इसी को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। विवाद के चलते संवेदक ने इस हिस्से का निर्माण रोक दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। इस सड़क पर प्रतिदिन कोई ना कोई छोटी-बड़ी गाड़ी फंसती रहती है और आवागमन बाधित रहता है। बारिश में कीचड़ के कारण ट्रक, पिकअप और अन्य बड़े वाहन यहां अक्सर फंस जाते हैं। गुरुवार को ट्रक ` फंसते ही वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और रोजमर्रा के काम से जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और सड़क निर्माण विभाग से मांग की है कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता कर विवाद का निपटारा कराया जाए और शेष सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके।
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