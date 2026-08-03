Darbhanga News: शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही गली-मोहल्लों में कचरे का अंबार

Darbhanga News: दरभंगा सहित अन्य नगर निकायों में सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। नगर निगम क्षेत्र में कचरे का अंबार लग गया है। सफाई कामकाज को लेकर नगर निगम के अधिकारी गंभीर नहीं हैं। महापौर ने विशेष बैठक बुलाई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है।

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। दरभंगा सहित अन्य नगर निकायों में सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। उठाव नहीं होने से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के मोहल्लों, गलियों और मुख्य सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने न सफाई कार्य को लेकर बहुत गंभीर नहीं हैं। उधर, पटना नगर निगम ने सफाई व्यवस्था बाधित होने पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही सभी एजेंसियों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। इधर, दरभंगा में हड़ताल के चार दिन बीत जाने के बाद भी नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने कर्मी उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आउटसोर्स एजेंसी पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरा शहर कचरे से पटा है। दुर्गंध से लोगों का बुरा हाल है। साथ ही लोगों को संक्रमित होकर बीमार हो जाने की चिंता सताने लगी है。

सफाई व्यवस्था और हड़ताल शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा उठाव कार्य करवाने को लेकर सोमवार को महापौर अंजुम आरा ने बोर्ड की विशेष बैठक बुलाई है। अब देखने वाली बात होगी कि बोर्ड की बैठक में सफाई कार्य के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। महापौर और नगर आयुक्त ने हड़ताल शुरू होने से पहले ही एजेंसी को लिखित और मौखिक रूप से निर्देश दिया था कि किसी भी स्थिति में सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एजेंसियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मी और चालक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एजेंसी सफाईकर्मियों और चालक उपलब्ध कराने में नाकाम रही।

स्वास्थ्य संबंधी चिंता उधर, शहर के वार्ड 29 में एक गाय की मौत की खबर मिलते ही पूर्व पार्षद सह कांग्रेस नेता एवं प्रभारी, पटना ग्रामीण सृजन साथी अभियान ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया, ताकि क्षेत्र में किसी भी तरह की महामारी न फैले। डॉ. खान ने कहा कि दरभंगा के कई वार्डों में स्थिति बदतर बनी हुई है और आम जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

सरकार की प्रतिक्रिया विगत कुछ दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जगह-जगह कचरे का ढेर लगा है और मृत पशु पड़े हैं। ऐसे में अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो शहर में भयंकर महामारी फैलने में देर नहीं लगेगी। बिहार सरकार को अविलंब संज्ञान लेते हुए सफाई कर्मियों की जायज मांगों को तुरंत पूरा करना चाहिए ताकि हड़ताल खत्म हो और शहर में सफाई व्यवस्था बहाल हो सके।