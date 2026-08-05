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Darbhanga News: शहर में सफाई कार्य की शुरुआत, लोगों को राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा में संविदा और दैनिक कर्मियों की हड़ताल का छठा दिन है। महापौर और नगर आयुक्त की पहल पर सफाई कार्य शुरू हुआ। हालांकि, छुट्टी के कारण कर्मियों की संख्या कम रही। नेहरू स्टेडियम और अन्य मुख्य सड़कों से कचरे का हटाव किया जा रहा है। प्रशासन सफाई में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है।

Darbhanga News: शहर में सफाई कार्य की शुरुआत, लोगों को राहत

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। दरभंगा सहित अन्य नगर निकायों में संविदा और दैनिक कर्मियों की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। हालांकि महापौर अंजुम आरा और नगर आयुक्त राकेश गुप्ता की पहल पर निगम के स्थाई और आउटसोर्स कर्मियों के सहयोग से सफाई कार्य शुरू किया गया। शहर की मुख्य सड़कों पर स्थित कचरा प्वाइंट से जेसीबी और ट्रैक्टर से कचरा उठाव शुरू किया गया। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर पोलो मैदान में भी सफाई कार्य शुरू किया गया। हालांकि मंगलवार को चेहल्लुम पर्व की सरकारी छुट्टी होने के कारण स्थाई और आउटसोर्स से प्रतिनियुक्त कर्मियों को कार्य शुरू करने की सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण कर्मियों की संख्या कम रही।

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बुधवार से कर्मियों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। शहर में बेपटरी हुई सफाई कार्य अब पटरी पर आ जाने की उम्मीद है। नगर आयुक्त राकेश गुप्ता ने बताया कि स्थाई और आउटसोर्स एजेंसी से प्रतिनियुक्त सफाई कर्मियों ने मंगलवार से लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम की सफाई सहित मुख्य सड़कों से कचरे का उठाव शुरू किया। शहर की मुख्य सड़कों पर लगे कचरे के ढेर के हटने से राहगीरों को राहत मिली है। शहर के वार्ड नंबर 10 की मुख्य सड़क, दरभंगा टावर, बेंता चौक (कमल फूल के पास) और लोहिया चौक, दरभंगा स्टेशन और जिला मुख्यालय के पास सफाई कार्य किया गया।नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ ने बताया कि आउटसोर्स और स्थायी दोनों तरह के कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द शहर में जमी गंदगी को साफ कर दिया जाए, ताकि आम जनता को इस समस्या से पूरी तरह निजात मिल सके।

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