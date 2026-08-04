Darbhanga News: जरूरतमंदों के बीच छाता वितरित
Darbhanga News: दरभंगा में, एनओबीए (जीएसआर) ने शहर के दोनार में 10 जरूरतमंद लोगों को बड़े आकार का छाता वितरित किया। यह छतरी भीषण गर्मी और बरसात में लोगों की मदद करेगी। फल और सब्जी विक्रेताओं को समर्पित, यह कार्यक्रम नेतरहाट स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों के समर्थन से हुआ।
Darbhanga News: दरभंगा। एनओबीए (जीएसआर) ने शहर के दोनार में 10 जरूरतमंद लोगों को बड़े आकार का छाता वितरित किया। यह छाता इस भीषण गर्मी और बरसात दोनों में जरूरतमंदों की मदद करेगा। दोनार की विभिन्न जगहों के फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता व ठेले पर सामान बेचने वालों को यह छाता दिया गया। नेतरहाट स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र जो देश विदेश में रहते हैं, उनके सहयोग से नोवा, दरभंगा के पूर्ववर्ती छात्रों ने किया। मौके पर डॉ. बीवी शाही व डॉ. अलका द्विवेदी थे।
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