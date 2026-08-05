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Darbhanga News: दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में पानी भरे गड्ढे में युवक का मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Darbhanga News: दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड पर एक युवक का शव पानी भरे गड्ढे में मिला। मृतक की पहचान 20 वर्षीय शिवशंकर राय के रूप में हुई है, जो निजी बस पर खलासी का काम करता था। उसके पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Darbhanga News: दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में पानी भरे गड्ढे में युवक का मिला शव

Darbhanga News: संजय लाला,दरभंगा। सदर थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में मंगलवार अलसुबह घुटनेभर पानी भरे गड्ढे में एक युवक के औंधे मुंह पड़े शव पर नजर पड़ते वहां दहशत फैल गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। मृतक की पहचान मधुबनी जिले के पतौना थाना क्षेत्र के मुरलीचक वार्ड नंबर 14 निवासी कामोद राय के पुत्र शिवशंकर राय (20) के रूप में की गई। वह निजी बस पर खलासी का कार्य करता था। पोस्टमार्टम हाउस परिसर में मौजूद मृतक के पिता कामोद राय ने बताया कि वे एक निजी बस के चालक हैं।

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सोमवार की देर शाम मोबाइल से शिवशंकर से बात हुई थी। उसने साथ ही घर लौटने की बात कही थी। इसके बाद मंगलवार की सुबह सदर थाने की पुलिस की सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां उसका शव पड़ा था। उन्होंने बताया कि शिवशंकर के साथ क्या हुआ यह नहीं जानते हैं, पर जिस प्रकार से संदिग्ध स्थिति में शव मिला है, उससे हत्या की आशंका लग रही है। पुलिस को बस स्टैंड में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आदि की जांचकर घटना की सच्चाई उजागर करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शिवशंकर अविवाहित था और चार बहनों में इकलौता भाई था। उसकी अचानक मौत से परिवार में मातम पसर गया है।

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