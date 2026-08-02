Darbhanga News: सिंहवाड़ा:भरवाड़ा नपं कार्यालय में ताला बंद कर बिखेर दिया कचरा

Darbhanga News: सिंहवाड़ा:भरवाड़ा नपं कार्यालय में ताला बंद कर बिखेर दिया कचरा
Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार, सिंहवाड़ा में नगर पंचायत कर्मियों की हड़ताल के तीसरे दिन कर्मियों ने भरवाड़ा कार्यालय में ताला लगा दिया और कचरा बिखेर दिया। पुलिस के आने पर स्थिति को नियंत्रित किया गया और कर्मियों ने कचरा हटा दिया। यह हड़ताल तीन दिनों से जारी है।
Darbhanga News: शैलेन्द्र कुमार,सिंहवाड़ा। नगर पंचायत कर्मियों की हड़ताल के तीसरे दिन शनिवार को आक्रोशित कर्मियों ने भरवाड़ा नगर पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया एवं बरामदे पर कचरा बिखेर दी। नपं के कार्यपालक अधिकारी दिनेश दयाल लाल की सूचना पर पहुंची सिंहवाड़ा पुलिस ने मामले को शांत कराया। तब जाकर कर्मियों ने नगर पंचायत के बरामदे से कचरा हटा दिया। बताया गया है कि आंदोलन कर्मी नारेबाजी करते हुए भरवाड़ा नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए। कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते कर रहे थे। इसी बीच आक्रोशित कर्मियों ने नगर पंचायत के कार्यालय में तालाबंदी कर दी। बरामदे पर कचरा बिखरने पर कार्यपालक पदाधिकारी ने इसकी सूचना सिंहवाड़ा थाने को दी।
मौके पर पहुंची सिंहवाड़ा पुलिस ने आन्दोलनकारियो को समझाया-बुझाकर मामले को शांत कराया।कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि आन्दोलनकारी कार्यालय को ताला लगा रहे थे। उसी समय हम लोगों की विभागीय वीसी होने वाली थी। मैंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। आन्दोलनकारियों ने बरामदे पर भी कचरा बिखरा दिया था, पर तुरंत उसको साफ भी कर दिया गया। बताते चलें कि लगातार तीन दिनों से सिंहवाड़ा व भरवाड़ा नगर पंचायत में सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल जारी है।
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