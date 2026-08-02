Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Darbhanga News: कचरे से निकल रही दुर्गंध से राह चलना मुश्किल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
Follow us on Google News
share

Darbhanga News: दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। इससे शहर में कचरे का ढेर लग गया है, तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। महापौर ने विशेष बैठक बुलाई है। कर्मियों की प्रमुख मांगों में स्थायी नियुक्ति और नियमित वेतनमान शामिल हैं।

Darbhanga News: कचरे से निकल रही दुर्गंध से राह चलना मुश्किल

Darbhanga News: बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। नगर निकायों में सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इसका असर अब दरभंगा शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। गली-मोहल्लों सहित शहर की अन्य मुख्य सड़कों पर कचरे का ढेर लग गया है। गत शुक्रवार की रात वर्षा होने और तीन दिनों से कचरा जमा होने के कारण चोरों तरफ दुर्गंध फैल रही है। इससे राहगीरों को रास्ते से गुजरना दुश्वार हो गया है। जगह-जगह जमा गंदगी के कारण लोगों को संक्रामक बीमारियों की आशंका सता रही है। पूरे शहर में दर्जनों मवेशी सड़कों पर मरे पड़े हैं। गर्मी के कारण जानवरों के शव से दुर्गंध आने लगी है। दरभंगा में 1500 से अधिक सफाईकर्मी हड़ताल में शामिल हैं। नगर निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शहर में कचरा उठाने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने दूसरे कर्मियों को भी काम करने से रोक दिया।

ये भी पढ़ें:Purnia News: हड़ताल खत्म करवाने के लिए पहल करें जनप्रतिनिधि

मुख्य मांगें

हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में ठेका प्रथा समाप्त कर स्थायी नियुक्ति, नियमित वेतनमान, लंबित बकाया का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, समान कार्य के लिए समान वेतन और सेवा शर्तों में सुधार शामिल हैं। महापौर अंजुम आरा ने नगर निगम कर्मियों द्वारा राज्यव्यापी बेमियादी हड़ताल पर चर्चा के लिए सोमवार को विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। सोमवार को नगर निगम सभागार में दिन के ढाई बजे विशेष बैठक आहूत की जायेगी। महापौर अंजुम आरा ने बताया कि सफाई कर्मियों की मांगों का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन मेरी जवाबदेही है कि सफाई कार्य नहीं होने से नागरिकों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएं। उसी संदर्भ में सोमवार को विशेष बैठक बुलाई गई है।

ये भी पढ़ें:Gaya News: तीसरे दिन भी जारी रही निगम कर्मियों की हड़ताल, कचरे के ढेर से पटा शहर

स्वच्छता की स्थिति

सफाई कार्य बाधित होने से नगर निगम की सड़कों पर अब तक करीब 390 टन कचरा जमा हो गया है। बता दें कि दरभंगा नगर निगम प्रतिदिन सभी 48 वार्डों से करीब 130 टन कचरा वार्डों से उठाकर डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचता है। बीते तीन दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। सफाई कार्य नहीं होने से प्रतिदिन 130 टन के करीब कचरा नगर निगम क्षेत्र की सड़कों पर बढ़ रहा है। लगातार कर्मियों के हड़ताल पर रहने से यह आंकड़ा बढ़ता जायेगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

वार्ड 29 की पार्षद पद से देंगी त्यागपत्र : धरने पर बैठे सफाई कर्मियों को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस नेता डॉ. मुन्ना खान ने कहा वार्ड 29 की पार्षद शबाना खानम ने मुझसे कहा कि लगातार सफाई कर्मियों की मांगों की अनदेखी की जा रही है। न ही दरभंगा नगर निगम व न ही बिहार सरकार उनकी सुधि लेने वाली है। कर्मियों की मांगें पूरी नहीं की गई तो नैतिकता के आधार पर मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉ. खान ने कहा कि 20 साल पहले जो संविदा कर्मी नगर निगम में बहाल हुए थे वे आज तक वह स्थाई नहीं हुए, बल्कि उल्टा उनके बच्चे अब दैनिक मजदूर बनकर रह गए हैं।

सवाल और जवाब

दरभंगा नगर निगम में सफाई कर्मियों की हड़ताल कब शुरू हुई?
यह हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही।
ये भी पढ़ें:Munger News: तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाई कर्मी, मांगों को लेकर निकाला जुलूस
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Darbhanga News Darbhanga Latest News Darbhanga

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।