Darbhanga News: घनश्यामपुर:11 सूत्री मांग को लेकर एमएसयू ने सौंपा ज्ञापन
Darbhanga News: गणेश कुमार झा, घनश्यामपुर में एमएसयू की प्रखंड इकाई ने जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बीडीओ को 11 सूत्री मांगपत्र सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रशासन कई समस्याओं पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसमें पानी, सड़क, और राशन कार्ड संबंधी मुद्दे शामिल हैं।
Darbhanga News: गणेश कुमार झा,घनश्यामपुर। एमएसयू की घनश्यामपुर प्रखंड इकाई ने शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं की समाधान की मांग को लेकर बीडीओ को 11 सूत्री मांगपत्र सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं लेकिन प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रखंड अध्यक्ष चंदन यादव के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में प्रखंड कार्यालय परिसर की नियमित साफ-सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सभी पंचायतों में बंद पड़े नल-जल योजनाओं को 15 दिनों के भीतर चालू कराने, जर्जर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, जलजमाव वाले इलाकों में नाला सफाई एवं जल निकासी की व्यवस्था, आरटीपीएस के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े मामलों का समाधान, मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान, प्रत्येक पंचायत में मासिक जनता दरबार आयोजित करने, सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभुकों की स्वीकृति एवं भुगतान में तेजी लाने तथा सभी विकास योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।चंदन
यादव ने कहा कि घनश्यामपुर प्रखंड की जनता वर्षों से बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है।
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