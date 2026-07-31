Darbhanga News: मिथिलांचल दरभंगा बोल बम सेवा शिविर शुरू

Darbhanga News: दरभंगा। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज के आशीर्वाद से मासूम फाउंडेशन की ओर से ‘मिथिलांचल दरभंगा बोल बम सेवा शिविर 2026’ का शुभारंभ गुरुवार को दुल्लीसर, कटोरिया कांवड़िया पथ पर शुरू हुआ। शिविर का आयोजन दरभंगा जिले के हनुमाननगर प्रखंड के पंचोभ निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता मन्नू चौधरी और उनकी टीम की ओर से किया गया है। टीम में विशेष रूप से दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड, मधुबनी, पंचोभ और आसपास के क्षेत्रों के स्वयंसेवक शामिल हैं। शिविर का उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश तिवारी, श्रवण कुमार, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयंत राज, विधायक राम नारायण मंडल, दरभंगा पूर्वी जिला भाजपा अध्यक्ष विनय पासवान उपस्थित रहे।