Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:सावन की पहली सोमवारी की तैयारी मुकम्मल
Darbhanga News: महेश कानोडिया, कुशेश्वरस्थान पूर्वी। मिथिला के बाबाधाम कुशेश्वरस्थान में सावन की पहली सोमवारी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा और सुविधाओं की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले का उद्घाटन एसडीओ और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई।
Darbhanga News: महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। मिथिला के बाबाधाम कुशेश्वरस्थान में सावन की पहली सोमवारी की तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को देर शाम तक बाबा मंदिर और परिसर को रंग-बिरंगे फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। हजारों की संख्या में पहली सोमवारी को शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए यहां आने वाले शिवभक्तों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की प्रशासनिक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार शिव मंदिर के गर्भ गृह और मंदिर परिसर सहित मेला क्षेत्र के कुल चिन्हित 67 स्थलों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती जिला प्रशासन की ओर से की गई है। मंदिर के मुख्य मार्ग पर मेले के दिन कोई वाहन नहीं चलेगा। बड़े वाहनों के ठहराव के साथ ही चारपहिया और तीनपहिया एवं बाइक के ठहराव और संचालन रूट का निर्धारण किया गया है। शिवभक्तों को जलाभिषेक करने में कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिए मंदिर के गर्भ गृह के मुख्य गेट पर अरघा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के पास गजेंद्र बाबू धर्मशाला स्थल पर अच्छी तरह बैरिकेजिंग की गई है। इसमें श्रद्धालु कतार में चंंद्ररूप होते गर्भ गृह के मुख्य गेट तक पहुंच अरघा के माध्यम से शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। मेले को लेकर देर रात तक मंदिर प्रशासन के पदाधिकारी और सदस्य सजग दिखे。
उद्घाटन समारोह
उधर, रविवार की शाम श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। शिव मंदिर के मुख्य गेट पर न्यास समिति के अध्यक्ष सह एसडीओ शशांक राज एवं उपाध्यक्ष सह एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर व फीता काट मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले न्यास समिति के सदस्यों ने एसडीओ श्री राज, एसडीपीओ श्री तिवारी व मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक अमन भूषण हजारी, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद शत्रुघ्न पासवान उर्फ जैरून पासवान सहित कई अन्य गणमान्य लोगों को पाग, चादर एवं पुष्प माला भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर न्यास समिति की कोषाध्यक्षा कविता कुमारी ने मंदिर के विकास के लिए 21 हजार रुपए का चेक दिया।
सहयोग की अपील
न्यास समिति के अध्यक्ष श्री राज ने श्रावणी मेले को सफल बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, पुलिस बल एवं आम लोगों को सहयोग करने का अपील की।
उपस्थित लोगों ने हर-हर महादेव के साथ ही जय कुशेश्वर का जयघोष किया। मौके पर पूर्वी बीडीओ प्रभा शंकर मिश्रा सीओ राकेश रोशन भारती, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी गोपाल कुमार, उपमुख्य पार्षद सुजीत पासवान, न्यास समिति के सदस्य मणिकांत झा, संतोष पोद्दार सहित कई अन्य सदस्य एवं गणमान्य लोग मौजूद थे।
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