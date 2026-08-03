Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:सावन की पहली सोमवारी की तैयारी मुकम्मल

Darbhanga News: महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। मिथिला के बाबाधाम कुशेश्वरस्थान में सावन की पहली सोमवारी की तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार को देर शाम तक बाबा मंदिर और परिसर को रंग-बिरंगे फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। हजारों की संख्या में पहली सोमवारी को शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए यहां आने वाले शिवभक्तों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की प्रशासनिक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार शिव मंदिर के गर्भ गृह और मंदिर परिसर सहित मेला क्षेत्र के कुल चिन्हित 67 स्थलों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती जिला प्रशासन की ओर से की गई है। मंदिर के मुख्य मार्ग पर मेले के दिन कोई वाहन नहीं चलेगा। बड़े वाहनों के ठहराव के साथ ही चारपहिया और तीनपहिया एवं बाइक के ठहराव और संचालन रूट का निर्धारण किया गया है। शिवभक्तों को जलाभिषेक करने में कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिए मंदिर के गर्भ गृह के मुख्य गेट पर अरघा लगाया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के पास गजेंद्र बाबू धर्मशाला स्थल पर अच्छी तरह बैरिकेजिंग की गई है। इसमें श्रद्धालु कतार में चंंद्ररूप होते गर्भ गृह के मुख्य गेट तक पहुंच अरघा के माध्यम से शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। मेले को लेकर देर रात तक मंदिर प्रशासन के पदाधिकारी और सदस्य सजग दिखे。