Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान:मंदिर, शिवगंगा पर 24 घंटे चालू रखें मेडिकल और नियंत्रण कक्ष

Darbhanga News: महेश कानोडिया,कुशेश्वरस्थान पूर्वी। श्रावण शुरू होते ही मिथिला के बाबा धाम कुशेश्वरस्थान की रौनक शनिवार से ही बढ़ गई है। सोमवरी के दिन लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जहां कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर सजकर तैयार है। वही श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। शनिवार को डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी एवं ग्रामीण एसपी साक्षी कुमारी ने एक साथ कुशेश्वरस्थान धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई तैयारी का जायजा लिया। अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले मंदिर परिसर, फिर शिवगंगा घाट, प्रवेश-निकास द्वार और मेला क्षेत्र का एक-एक कोना खंगाला।

यातायात सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की बारीकी से निरिक्षण किया गया। डीएम ने साफ कहा कि श्रावणी मेले में दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें बाबा का दर्शन बिना किसी परेशानी के मिले। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को तुरंत ये काम पूरा करने को कहा। वाहन पार्किंग के लिए अलग-अलग जोन तय हों व बेरी चौक से धवौलिया तक बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण मजबूत हो। डीएम, एसएसपी व ग्रामीण एसपी ने कुशेश्वरस्थान के चारों ओर पैदल घूमकर बैरिकडिंग का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने पीने का पानी, शौचालय, लाइट और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मंदिर और शिवगंगा पर मेडिकल कैंप और नियंत्रण कक्ष 24 घंटे चालू रखने का आदेश दिया। डीएम ने कहा सभी विभाग साथ बैठकर समन्वय से काम करें। मेले को आदर्श आयोजन बनाना है। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री रेड्डी ने पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्लान की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि मेले के दिनों में पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे, संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी और गश्त बढ़ाई जाएगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए रूट डायवर्जन का प्लान पहले से लागू होगा। ताकि श्रद्धालु शांति से जलाभिषेक कर सकें। मौके पर सहायक समाहर्ता कल्पना रावत न्यास समिति अध्यक्ष सह एसडीओ शशांक राज बीडीओ प्रभा शंकर मिश्रा सीओ राकेश रोशन भारती थानाध्यक्ष गौराब प्रसाद एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और मंदिर न्यास के सदस्य मौजूद रहे।