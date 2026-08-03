Darbhanga News: जाले:गंगेश्वरस्थान में मेडिकल टीम की व्यवस्था
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर, जाले। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ में छपी खबर के बाद, प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विवेकानंद झा ने गंगेश्वरस्थान में मेडिकल टीम और एंबुलेंस भेजने का आदेश दिया। बीएचएम लोकेश कुमार ने कहा कि मेडिकल टीम समय पर पहुंचेगी।
Darbhanga News: विजय कुमार ठाकुर,जाले। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ में रविवार को पृष्ठ संख्या सात पर ‘मेडिकल टीम की तैनाती की ग्रामीणों ने मांग की’ शीर्षक से छपी खबर का बड़ा असर हुआ है। इस खबर पर संज्ञान लेते हुए प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विवेकानंद झा ने गंगेश्वरस्थान में मेडिकल टीम भेजने का आदेश बीएचएम लोकेश कुमार को दिया है। डॉ. झा ने बताया कि मेडिकल टीम के साथ-साथ वहां एंबुलेंस की भी व्यवस्था रखने का बीएचएम को कहा गया है। बीएचएम ने भी बताया कि गंगेश्वरस्थान में ससमय मेडिकल टीम और एंबुलेंस पहुंच जाएगी।
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